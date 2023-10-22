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Рашисти 21 жовтня завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» на Харківщині, фото: ДСНС
Наслідки ракетного удару по терміналу «Нової пошти» на Харківщині показала ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188552-naslidky-raketnogo-udaru-po-terminalu-novoyi-poshty-na-harkivschyni-pokazala-dsns-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 21 жовтня, ввечері завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у Харківському районі Харківської області.
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В результаті, за попередніми даними, шестеро осіб загинули, ще 16 постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також в результаті ракетного удару сталася значна руйнація будівлі термінала, пошкоджені сім вантажних автомобілів та два напівпричепи.
На об'єкті спалахнула пожежа на площі близько 300 кв. м. О 00.14 22 жовтня її було ліквідовано.
У прес-службі компанії «Нова пошта» зазначають, що влучання сталося у Харківський інноваційний термінал.
Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до, — зазначають у компанії. — Нова пошта оголошує день трауру. Ми будемо працювати та вшановувати кожного загиблого героя Нової пошти. Кожного загиблого в цій війні.
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