Рашисти 21 жовтня завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» на Харківщині, фото: ДСНС

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Російські загарбники вчора, 21 жовтня, ввечері завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у Харківському районі Харківської області.

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В результаті, за попередніми даними, шестеро осіб загинули, ще 16 постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також в результаті ракетного удару сталася значна руйнація будівлі термінала, пошкоджені сім вантажних автомобілів та два напівпричепи.

На об'єкті спалахнула пожежа на площі близько 300 кв. м. О 00.14 22 жовтня її було ліквідовано.

У прес-службі компанії «Нова пошта» зазначають, що влучання сталося у Харківський інноваційний термінал.