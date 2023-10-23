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Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: «Про цікаве»

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

23 окт 2023, 10:27
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У Чорному морі станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 23 жовтня, перебувають два російські кораблі, носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 16 ракет.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 21 суден, з них 5 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 30 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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