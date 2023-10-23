Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n188584-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 23 жовтня, перебувають два російські кораблі, носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 16 ракет.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 21 суден, з них 5 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 30 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.