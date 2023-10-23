Испания конфисковала похищенные из Украины старинные золотые изделия на 60 миллионов евро

https://racurs.ua/n188599-v-ispanii-konfiskovali-pohischennye-iz-ukrainy-unikalnye-zolotye-izdeliya-na-60-mln-evro.html

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Іспанські правоохоронці конфіскували викрадені в Україні старовинні золоті коштовності на 60 млн євро.

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Про це повідомив твіттер поліції Іспанії.

�Intervenidas en #Madrid 11 piezas de oro valoradas en ➕60.000.000 € pertenecientes al patrimonio histórico de #Ucrania



�5 detenidos

�Las joyas de oro, de gran valor histórico y económico, habían sido sustraídas y exportadas ilícitamente e iban a ser vendidas en Madrid pic.twitter.com/WTAJL5TfNQ — Policía Nacional (@policia) October 23, 2023

Йдеться про 11 предметів, серед яких намиста, браслети й сережки, датовані греко-скіфським періодом між VIII та IV ст. до н. е. Їх вивезли за підробленими документами у 2016 році й хотіли продати в Мадриді. За документами коштовності нібито належали українській православній церкві, але якій саме, не уточнено.

Наразі за цією справою заарештували двох українців — один з них православний священник, і трьох іспанців.

Усі предмети, які належать до греко-скіфської культури VIII-IV століть до нашої ери, вивчаються в Національному археологічному музеї та Інституті культурної спадщини Іспанії, тому поліцейське розслідування залишається відкритим.

Перші розслідування у межах так званої операції «Куско» почалися, коли агенти дізналися, що серію золотих прикрас великої історичної та економічної цінності з України продає громадянин України, який проживає в Мадриді.

Оскільки коштовності не можна було продати через звичайні канали, такі як аукціон, враховуючи їх незаконне походження, коштовності були включені до капіталу різних комерційних компаній, які були створені з цією метою, щоб надати їм законного вигляду та таким чином полегшити їх продаж групою інвесторів.

Золоті монети супроводжувалися документами українською, англійською та іспанською мовами, щоб довести, що вони належали Українській православній церкві, яка, нібито, своєю чергою, передала їх православному священику, головному слідчому.

На прохання членів злочинної організації іспанські експерти з культурних цінностей підготували звіти про 11 експонатів.

Розслідування розпочалося у 2021 році, після чого поліції вдалося довести, що у підозрюваних було більше подібних виробів.