Украинское поле и российские трупы — видео от Третьей штурмовой бригады

Українське поле та російські трупи потрапили на відео від Третьої штурмової бригади.

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Фіксуємо пересування ворожої піхоти з неба. Виконуємо наведення, коригування вогню і здійснюємо постріли по окупантах 120-мм калібром. Противник знищений на місці, — так у бригаді показали свою роботу.