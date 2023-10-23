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Украинское поле и российские трупы — видео от Третьей штурмовой бригады
Украинское поле и российские трупы — видео от Третьей штурмовой бригадыhttps://racurs.ua/n188602-ukrainskoe-pole-i-rossiyskie-trupy-video-ot-tretey-shturmovoy-brigady.htmlРакурс
Українське поле та російські трупи потрапили на відео від Третьої штурмової бригади.
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Фіксуємо пересування ворожої піхоти з неба. Виконуємо наведення, коригування вогню і здійснюємо постріли по окупантах 120-мм калібром. Противник знищений на місці, — так у бригаді показали свою роботу.
По росіянах вдарила мінометна батарея Mortars — бійців 2-го механізованого батальйону Третьої штурмової бригади.
Бій відбувся на Бахмутському напрямку.
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