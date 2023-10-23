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Ракурс
Украинское поле и российские трупы — видео от Третьей штурмовой бригады

Украинское поле и российские трупы — видео от Третьей штурмовой бригады

23 окт 2023, 18:18
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Українське поле та російські трупи потрапили на відео від Третьої штурмової бригади.


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Фіксуємо пересування ворожої піхоти з неба. Виконуємо наведення, коригування вогню і здійснюємо постріли по окупантах 120-мм калібром. Противник знищений на місці, — так у бригаді показали свою роботу.

По росіянах вдарила мінометна батарея Mortars — бійців 2-го механізованого батальйону Третьої штурмової бригади.

Бій відбувся на Бахмутському напрямку.

Источник: Ракурс


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