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Специалисты ССО одним выстрелом уничтожили российский «Орлан». Фото:

Бойцы ССО одним выстрелом уничтожили российский «Орлан» (ВИДЕО)

25 окт 2023, 19:49
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Українські військові продовжують нищити ворога не лише на землі, але й у небі.


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Так, лише одним пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger було збито російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Дрон противника виявили у Донецькій області, а майстерно спрацювали воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій. Про це командування ССО Збройних сил України 26 жовтня повідомило в Facebook.

Ліквідуємо ворожі БПЛА: швидко та якісно. Одним влучним пострілом з ПЗРК Stinger вони знищили російський БПЛА «Орлан-10», — зазначили специ у підписі до відео.

Нагадаємо, ППО Сухопутних військ ЗС України показало відео однієї роботи зенітного ракетного Білоцерківського полку, бійці якого з британського самохідного ЗРК Stormer HVM знищили ціль.

Источник: Ракурс


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