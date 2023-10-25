Специ ССО одним пострілом знищили російський «Орлан». Фото:

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Ракурс

Українські військові продовжують нищити ворога не лише на землі, але й у небі.

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Так, лише одним пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger було збито російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Дрон противника виявили у Донецькій області, а майстерно спрацювали воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій. Про це командування ССО Збройних сил України 26 жовтня повідомило в Facebook.

Ліквідуємо ворожі БПЛА: швидко та якісно. Одним влучним пострілом з ПЗРК Stinger вони знищили російський БПЛА «Орлан-10», — зазначили специ у підписі до відео.

Нагадаємо, ППО Сухопутних військ ЗС України показало відео однієї роботи зенітного ракетного Білоцерківського полку, бійці якого з британського самохідного ЗРК Stormer HVM знищили ціль.