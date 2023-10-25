Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Специ ССО одним пострілом знищили російський «Орлан». Фото:

Специ ССО одним пострілом знищили російський «Орлан» (ВІДЕО)

25 жов 2023, 19:49
999

Українські військові продовжують нищити ворога не лише на землі, але й у небі.


.

Так, лише одним пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger було збито російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Дрон противника виявили у Донецькій області, а майстерно спрацювали воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій. Про це командування ССО Збройних сил України 26 жовтня повідомило в Facebook.

Ліквідуємо ворожі БПЛА: швидко та якісно. Одним влучним пострілом з ПЗРК Stinger вони знищили російський БПЛА «Орлан-10», — зазначили специ у підписі до відео.

Нагадаємо, ППО Сухопутних військ ЗС України показало відео однієї роботи зенітного ракетного Білоцерківського полку, бійці якого з британського самохідного ЗРК Stormer HVM знищили ціль.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів