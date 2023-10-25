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Новым спикером Конгресса США стал Майк Джонсон. Фото:
Палата представителей США избрала спикером Конгресса сторонника Трампаhttps://racurs.ua/n188684-palata-predstaviteley-ssha-izbrala-spikerom-kongressa-storonnika-trampa.htmlРакурс
Республіканець Майк Джонсон став новим спікером американського Конгресу.
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Палата представників США 25 жовтня підтримала кандидатуру Джонсона на цю посаду. Уперше з початку жовтня їм вдалось зібрати достатню кількість голосів — 217. Про це повідомляє Reuters.
Обраний Джонсон є представником Республіканської партії та прихильником колишнього президента США Дональда Трампа. Він активно підтримував його під час слухань щодо імпічменту. Також він виступає проти абортів та ЛГБТ.
Також він є противником надання допомоги Україні. Із семи голосувань за надання допомоги Україні, шість разів він проголосував проти. У травні 2022 року він наполягав, що допомога Україні не має переважати над внутрішніми питаннями США.
Зазначається, що 51-річний Джонсон стане «найменш досвідченим спікером Палати за останні десятиліття», бо він відносний новачок у політиці.
Нагадаємо, вибори на посаду спікера Конгресу розпочалися після того, як колишнього спікера, республіканця Кевіна Маккарті зняли з посади. Він пішов на угоду з Білим домом щодо розблокування роботи уряду та обіцянки внести законопроект про допомогу Україні.
Джерело: Reuters
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