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Бойцы ГУР уничтожили склад вооружений оккупантов в Донецке. Фото: ГУР

Бойцы ГУР уничтожили склад вооружений оккупантов в Донецке (ФОТО)

25 окт 2023, 22:51
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Склад боєприпасів російської армії було знищено в тимчасово окупованому Донецьку.


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Ворожу базу виявили воїни-спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України. А 23 жовтня о 3.20 високоточною зброєю було знищено склад з боєкомплектом, розташований на вулиці Ревякіна. Про це 25 жовтня ГУР повідомило у Facebook.

Розвідка зазначає, що знищений склад належав 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу армії рф. Зараз цей підрозділ задіяний у штурмових діях в районі Авдіївки.

Бійці ГУР знищили склад озброєнь окупантів у Донецьку. Фото: ГУР

Нагадаємо, бійці Національної гвардії України на південному напрямку знищили великий польовий склад підрозділу окупаційної армії росії, де ворог зберігав артилерійські снаряди та протитанкові міни.

Источник: Ракурс


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