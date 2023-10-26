Почти 80 боестолкновений произошло на фронте в сутки. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n188687-pochti-80-boestolknoveniy-proizoshlo-na-fronte-za-sutki-genshtab.html

Ракурс

На фронті упродовж 25 жовтня відбулося 78 бойових зіткнень.

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Зокрема, на Куп’янському напрямку українські військові відбили 13 атак ворога в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області. А на Лиманському напрямку захисники успішно відбили всі атаки ворога біля Надії та Макіївки Луганської області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 26 жовтня.

Десяток атак українські військові відбили на Бахмутському напрямку. Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Донбасі ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, а в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного було відбито 15 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, а українські воїни відбили 20 атак росіян. Всі атаки противника в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області також було відбито.

Наступальна операція ЗСУ триває на Мелітопольському напрямку, тут ворог зазнає втрат у живій силі та техніці.

Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника, а ракетні війська ЗСУ уразили три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО противника.

Нагадаємо, влада Авдіївки прогнозує, що місто за два-три тижні буде зруйноване до фундаменту. Так, з 10 жовтня десятки багатоповерхових будинків були зруйновані вщент, а в деякі з будинків «прилітало» навіть по дві ракети.