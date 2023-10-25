Авдіївка за кілька тижнів буде зруйнована до фундаменту. Фото:

https://racurs.ua/ua/n188675-avdiyivka-za-kilka-tyjniv-bude-zruynovana-vorogom-do-fundamentu-vlada.html

Ракурс

Місто Авдіївка на Донбасі за два-три тижні буде зруйнована до фундаменту.

.

З 10 жовтня десятки багатоповерхових будинків було зруйновано вщент. У деякі з будинків «прилітало» по дві ракети, а деякі будівлі зруйнували російські керовані авіабомби. Зараз місто знищується «не по днях, а по годинах». Про це 26 жовтня заявив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

І дивлячись на ці руйнування, розумієш, що за таких темпів обстрілів Авдіївка за два-три тижні перетвориться на Мар’їнку. Тобто, все залишиться на рівні фундаменту, це точно, — зазначив чиновник.

За його словами, зараз в Авдіївці залишаються 1 тис. 599 місцевих жителів. Виживають вони завдяки гуманітарній допомозі, яку доставляють у місто.

Вчора, 24 вересня, в місті довелося зупинити евакуацію через постійні обстріли з боку окупантів. Однак Барабаш закликав людей виїжджати з Авдіївки незважаючи ні на що.

Нагадаємо, очільник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська не припиняють обстріли доріг, котрі ведуть до Авдіївки, що ускладнює проведення евакуації жителів та постачання гуманітарної допомоги. Таким чином агресор намагається тримати дорогу під постійним вогневим контролем.