Рашисти намагаються захопити Авдіївку, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n188589-rashysty-namagautsya-pererizaty-dorogu-do-avdiyivky-mva.html

Ракурс

Російські війська не припиняють обстріли доріг, котрі ведуть до Авдіївки, що ускладнює проведення евакуації жителів та постачання гуманітарної допомоги.

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Ворог намагається тримати дорогу під постійним вогневим контролем. Про це в ефірі «Радіо Свобода» розповів очільник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Дуже складна логістика. 22 кілометри до міста постійно під обстрілами — і вдень, і вночі. Відповідно, це дуже ускладнює і евакуацію, і ввезення гуманітарної допомоги, — наголосив він.

Будь-яка логістика — це все через одну дорогу. Звичайно, що ворог намагається її перерізати. Ворог намагається тримати її постійно під обстрілами. Якщо в них є змога, дозволяє погода, вони запускають безпілотні апарати «Орлани», слідкують за дорогою. Будь-який рух для них є сигналом для того, щоб відкривати вогонь, — додав Барабаш.

Попри це, зазначає очільник МВА, місцеві жителі неохоче залишають Авдіївку — станом на ранок сьогоднішнього дня, 23 жовтня, у місті залишається 1 тис. 601 людина. Так, через небажання людей протягом останніх трьох днів не було евакуації.

Барабаш каже, що переконувати містян виїхати дуже складно, попри дуже гіркий досвід, наявний у громади:

Це село Опитне, яке відноситься до нашої громади. Коли воно було частково окуповано, і в нас не було змоги завозити туди гуманітарну допомогу, і в принципі заїжджати не було змоги. І вони про це все знають. І от такі речі на них навіть не дуже впливають. Відповіді дуже прості: «сподіваємося, що до того не дійде, що наші зараз їх відженуть як далі, і в нас буде тихіше, і все буде добре.

Джерело: «Радіо Свобода»