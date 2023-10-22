Важливість оборони Авдіївки пояснило ГУР. Фото:

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Прагнення російської армії захопити Авдіївку прокоментувала українська розвідка.

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Оборона Авдіївки має велике значення з точки зору захисту українських територій, бо блокує спроби окупантів вийти на адміністративні кордони Луганщини та Донеччини. Кожний вимушений відступ з територій та населених пунктів означає новий бій, який українська армія веде з куди важчими зусиллями та втратами. А ціна за наступ завжди вища, якщо порівнювати його з обороною. Про це представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розповів в інтерв’ю «Еспресо».

Авдіївка справді має значення. Це не перше загострення і не вперше від окупантів, від воєнно-політичного керівництва до окупаційного корпусу, звучать команди, мовляв, потрібно вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, — зазначив він.

За його словами, зараз «контроль над Авдіївкою» відбувається чергове загострення. Раніше наступ росіян на місто зазнав краху, але зараз ворог знову активізувався.

Нагадаємо, українські військові повідомляли, що армія рф не полишає спроб взяти Авдіївку, але її активність дещо знизилася. При цьому росіяни риють тунелі на Авдіївському напрямку для маскування, а також несподіваних атак майже з під землі. А невеликими радіо-машинами вони підвозять боєкомплект.

Джерело: «Еспресо»