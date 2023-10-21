Росіяни риють тунелі та возять боєкомплект радіомашинами - бої за Авдіївку

https://racurs.ua/ua/n188537-u-bytvi-za-avdiyivku-rosiyany-ryut-tuneli-ta-vozyat-boiekomplekt-radiomashynamy.html

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Росіяни риють тунелі на Авдіївському напрямку, для маскування, а також несподіваних атак майже з під землі.

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Також розвідники під час активних боїв зафіксували використання росіянами невеликих радіо-машин якими вони підвозять боєкомплект, розповів «Суспільному» речник 110 бригади Антон Коцуконь.

Ворог не полишає спроб взяти Авдіївку, але активність дещо знизилася, повідомили 21 жовтня Сили оборони.

Загалом, за інформацією речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Штупуна, на Таврійському напрямку за минулу добу ворог завдав ракетного і чотири авіаційні удари.

Більшість з них — це КАБи (керовані авіаційні бомби — ред.), і вони саме на Авдіївському напрямку, — зазначив він.