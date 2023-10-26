Автомобиль с сотрудниками ФСБ рф взорвали в оккупированном Бердянске

Автомобиль с сотрудниками ФСБ рф взорвали. Фото:

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Ракурс

Автомобіль з представниками російської ФСБ всередині підірвали в окупованому Бердянську.

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Ліквідували окупантів у понеділок, 23 жовтня. Однак лише зараз стали відомі подробиці роботи українського руху опору. Про це 36 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило в соцмережах.

У розвідці зазначили, що представники українського руху опору здійснили акцію помсти на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який фсб-шники перетворили на свою схованку. Серед знищених окупантів був російський воєнний злочинець, який по звірячому катував місцевих злочинців.

За даними ГУР, після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину з 21.00 до 5.00. А ФСБ покинуло готель і перебазувалося на нове місце.

Нагадаємо, 20 жовтня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області місцеві партизани підірвали автомобіль з російськими окупантами-мародерами.