Число погибших украинцев в Израиле снова возросло. Фото:

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Число загиблих громадян України в Ізраїлі зросло до 21 особи.

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Крім того, на ізраїльській території один українець вважається зниклим безвісти. Про це 26 жовтня спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у коментарі «РБК-Україна».

На жаль, зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі. Загалом нині маємо підтверджену інформацію про 21 загиблого українця, а також одного зниклого безвісти, — зазначив він.

Крім того, жертвами бойових дій у Секторі Газа вважаються троє українців. Серед загиблих двоє дітей та дорослий. Також є шестеро поранених, серед яких троє дітей. Громадяни мають поранення різного ступеню тяжкості, їм надається медична допомога.

Нагадаємо, 19 жовтня з території Ізраїлю евакуювали четверту групу громадян України. Літак із 79 українцями прибув до румунського Бухаресту.