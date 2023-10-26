Ракурсhttps://racurs.ua/
Кількість загиблих українців в Ізраїлі знову зросла. Фото:
Зросла кількість загиблих українців в Ізраїліhttps://racurs.ua/ua/n188694-zrosla-kilkist-zagyblyh-ukrayinciv-v-izrayili.htmlРакурс
Число загиблих громадян України в Ізраїлі зросло до 21 особи.
.
Крім того, на ізраїльській території один українець вважається зниклим безвісти. Про це 26 жовтня спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у коментарі «РБК-Україна».
На жаль, зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі. Загалом нині маємо підтверджену інформацію про 21 загиблого українця, а також одного зниклого безвісти, — зазначив він.
Крім того, жертвами бойових дій у Секторі Газа вважаються троє українців. Серед загиблих двоє дітей та дорослий. Також є шестеро поранених, серед яких троє дітей. Громадяни мають поранення різного ступеню тяжкості, їм надається медична допомога.
Нагадаємо, 19 жовтня з території Ізраїлю евакуювали четверту групу громадян України. Літак із 79 українцями прибув до румунського Бухаресту.
Джерело: «РБК-Україна»
Загрузка...