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Ракурс
Районы Газа до и после массированных израильских ударов. Фото: Maxar

Сектор Газа до и после массированных ударов ЦАХАЛа показали на фото

26 окт 2023, 13:20
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Супутникові знімки з наслідками ударів ізраїльської армії по районах Сектора Гази з’явилися в мережі.


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Перші світлини було зроблено 10 травня 2023 року, а другі — вже 21 жовтня 2023 року. Фото компанії Maxar 26 жовтня опублікувало видання The Jerusalem Post.

Як відомо, що ізраїльські Військово-повітряні сили почали атакувати райони Гази з 7 жовтня, після того, як терористи ХАМАС влаштували напад на Ізраїль. Від того часу армія ЦАХАЛ завдала багато ударів, намагаючись знищити в Газі склади зброї, таємні схованки ХАМАС тощо.

Райони Гази до та після масованих ізраїльських ударів. Фото: Maxar

Райони Гази до та після масованих ізраїльських ударів. Фото: Maxar

Райони Гази до та після масованих ізраїльських ударів. Фото: Maxar

Райони Гази до та після масованих ізраїльських ударів. Фото: Maxar

Райони Гази до та після масованих ізраїльських ударів. Фото: Maxar

Райони Гази до та після масованих ізраїльських ударів. Фото: Maxar

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Ізраїль погодився відкласти наземну операцію в Секторі Гази на прохання США. Вторгнення в Газу може розпочатися після того, як американці встановлять на Близькому Сході протиповітряну оборону для своїх військ.

Однак 26 жовтня танки та піхота ЦАХАЛ здійснили «цілеспрямований рейд» у північній частині Сектора Газа, де завдали ударів по численних бойовиках, об'єктах інфраструктури та позиціях запуску протитанкових керованих ракет.

Джерело: The Jerusalem Post

Источник: Ракурс


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