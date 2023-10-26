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Ракурс
Ізраїльські танки зайшли на територію Сектору Газа. Фото:

Ізраїльські танки зайшли на територію Сектору Газа (ВІДЕО)

26 жов 2023, 10:53
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Армія оборони Ізраїлю заявила про нічний рейд на територію Сектора Газа.


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Вночі 26 жовтня танки та піхота ЦАХАЛ здійснили «цілеспрямований рейд» у північній частині Сектора Газа. Війська завдали ударів по численних бойовиках, об'єктах інфраструктури та позиціях запуску протитанкових керованих ракет. Після завершення місії вони покинули цю територію. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Ізраїльські військові зазначили, що цей рейд був підготовки прикордонної зони до «наступних етапів війни», маючи на увазі повномасштабний наземний наступ на Газу. Крім того, цей рейд є найбільшим проникненням ЦАХАЛу в Сектор Газа з початку війни.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Ізраїль погодився відкласти наземну операцію в Секторі Гази на прохання Сполучених Штатів Америки. Вторгнення в Газу може розпочатися після того, як США встановлять на Близькому Сході протиповітряну оборону для своїх військ.

Джерело: The Times of Israel

Джерело: Ракурс


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