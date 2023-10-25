Ізраїль відклав наземне вторгнення в Сектор Газа. Фото:

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Ізраїль погодився відкласти наземну операцію в Секторі Гази на прохання Сполучених Штатів Америки.

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Вторгнення в Газу може розпочатися після того, як США встановлять на Близькому Сході протиповітряну оборону для своїх військ. Пентагон намагається розгорнути близько десятка систем ППО в регіоні, в тому числі для захисту американських військ, які служать в Іраку, Сирії, Кувейті, Йорданії, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

На думку американських військових та чиновників, американська армія може стати мішенню для бойовиків після початку вторгнення в Газу. Саме тому Вашингтон наполіг на тому, щоб ЦАХАЛ зачекав до того моменту, поки ППО не розгорнуть. Очікується, що це буде зроблено наприкінці цього тижня.

Ізраїль поки що погодився на прохання США розмістити системи ППО для захисту американських військ у регіоні напередодні очікуваного наземного вторгнення в Газу, заявили американські та ізраїльські офіційні особи, — пише видання.

Нагадаємо, високопосадовці у Білому домі та Держдепартаменті США заявляли, що зараз непридатний час для угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Джерело: The Wall Street Journal