Израильские танки зашли на территорию сектора Газа. Фото:

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Армія оборони Ізраїлю заявила про нічний рейд на територію Сектора Газа.

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Вночі 26 жовтня танки та піхота ЦАХАЛ здійснили «цілеспрямований рейд» у північній частині Сектора Газа. Війська завдали ударів по численних бойовиках, об'єктах інфраструктури та позиціях запуску протитанкових керованих ракет. Після завершення місії вони покинули цю територію. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Ізраїльські військові зазначили, що цей рейд був підготовки прикордонної зони до «наступних етапів війни», маючи на увазі повномасштабний наземний наступ на Газу. Крім того, цей рейд є найбільшим проникненням ЦАХАЛу в Сектор Газа з початку війни.

כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי ביצעו הלילה פשיטה ממוקדת באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה, כחלק מהכנת המרחב לשלבי הלחימה הבאים.

במסגרת הפעילות הכוחות איתרו ותקפו מחבלים רבים, השמידו תשתיות טרור, עמדות נ"ט וביצעו עבודות לארגון המרחב.

הכוחות יצאו מהמרחב בסיום המשימה pic.twitter.com/pWKfMV6Fz0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 26, 2023

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Ізраїль погодився відкласти наземну операцію в Секторі Гази на прохання Сполучених Штатів Америки. Вторгнення в Газу може розпочатися після того, як США встановлять на Близькому Сході протиповітряну оборону для своїх військ.

Джерело: The Times of Israel