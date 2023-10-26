ДБР объяснило обыски в и. о. мэра Чернигова. Фото:

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Ракурс

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки проводять обшуки в Чернігівській міській раді.

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Сім обшуків тривають у міськраді та за місцем проживання градоначальника. Слідчі дії відбуваються на підставі ухвал суду від 6 жовтня. Правоохоронці перевіряють законність перебування за кордоном виконувача обов’язків мера Чернігова Олександра Ломака. Про це радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян 26 жовтня заявила в ефірі національного телемарафону.

Зазначається, що в. о. мера Чернігова оформив відрядження з 7 травня 2023 року до Німеччини, але побував також у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі й повернувся орієнтовно 21 травня. Зараз слідчі намагаються з’ясувати, яким чином він побував у всіх цих країнах.

Нагадаємо, виконувач обов’язків міського голови Олександр Ломако 26 жовтня заявив про те, що ДБР прийшло до нього з обшуком. Сам посадовець вважає, що це пов’язано з його публікацією у соцмережах про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі Чернігова, коли внаслідок ракетного удару рф загинули семеро осіб.