Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ДБР прийшло з обшуком до в. о. мера Чернігова. Фото:

ДБР прийшло з обшуком до виконувача обов’язків мера Чернігова

26 жов 2023, 10:21
999

Державне бюро розслідувань 26 жовтня прийшло з обшуком до в. о. мера Чернігова Олександра Ломако.


.

Правоохоронці прийшли до квартири виконувача обов’язків міського голови. Ломако вважає, що це пов’язано з його публікацією у соцмережах про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі. Про це він повідомив у Facebook.

Ломляться до квартири з обшуком. ДБР. Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні 2023 року російська ракета влучила поблизу драмтеатру в Чернігові, коли там проходила виставка дронів «Люті пташки». Тоді внаслідок дій окупантів загинули семеро осіб.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів