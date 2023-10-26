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ГБР пришло с обыском к и. о. мэра Чернигова. Фото:
ГБР пришло с обыском к исполняющему обязанности мэру Черниговаhttps://racurs.ua/n188690-gbr-prishlo-s-obyskom-k-ispolnyauschemu-obyazannosti-meru-chernigova.htmlРакурс
Державне бюро розслідувань 26 жовтня прийшло з обшуком до в. о. мера Чернігова Олександра Ломако.
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Правоохоронці прийшли до квартири виконувача обов’язків міського голови. Ломако вважає, що це пов’язано з його публікацією у соцмережах про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі. Про це він повідомив у Facebook.
Ломляться до квартири з обшуком. ДБР. Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у серпні 2023 року російська ракета влучила поблизу драмтеатру в Чернігові, коли там проходила виставка дронів «Люті пташки». Тоді внаслідок дій окупантів загинули семеро осіб.
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