Орбан пригласил украинцев на переговоры в Будапешт, чтобы снять вето на выделение 500 млн евро помощи ЕС

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт готовий до перемовин із Києвом щодо 500 мільйонів євро від ЄС, передачу яких Угорщина раніше заблокувала.

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Ми чекаємо, щоб українська делегація приїхала до Будапешта, щоб вести переговори щодо цього. Ми відкриті та готові укласти угоду, — сказав Орбан.

З травня Будапешт блокує виділення траншу ЄС Україні у розмірі 500 млн євро. Влада країни заявляла, що може змінити свою думку, якщо Україна виключить угорський OTP-банк зі списку міжнародних спонсорів війни.

НАЗК пішло на ці умови, проте далі Угорщина заявила, що це «недостатній крок».

Сьогодні перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі Орбан заявив, що чекає на приїзд української делегації до Будапешта для переговорів про надання допомоги Україні.

Крім того, Орбан пояснив, чому дотепер спілкується з путіним. Він пишається тим, що продовжує комунікацію з росією. Каже, що продовжує спілкування «заради миру».

Угорський прем'єр-міністр назвав «дуже прозорою» політику Будапешту в цьому напрямку, додавши, що вона «відрізняється від більшості». Також він вважає, що Угорщина «єдина, хто висловлюється на користь миру, що було б в інтересах усіх у Європі».

У нас щодо цього дуже зрозуміла політика, яка відрізняється від стратегії багатьох інших тут. У вас стратегія війни, у нас — стратегія миру. І ми хочемо зробити все для того, щоб був мир. Тому ми підтримуємо усі канали комунікації з росією, інакше шансів на мир не буде. Це наша стратегія і ми нею пишаємося. Ми єдині, хто говорить від імені і задля миру, — сказав він.

Про те, що Угорщина стає все більше ізольованою у ЄС і виникають сумніви, чи можна їй довіряти, написало видання The Guardian.

Нещодавня зустріч Орбана з путіним у Пекіні й те, як угорський прем'єр-міністр порівняв ЄС із Радянським Союзом, ставить під сумнів, чи можемо ми все ще довіряти цій країні як союзнику і партнеру, — цитує видання одного з європейських дипломатів.

Проблеми з Угорщиною «швидше за все, ставатимуть все глибшими й глибшими, і все більше загрожуватимуть спільним рішенням зі стратегічно важливих питань, додав він.

Інший європейський дипломат, який обіймає високу посаду, сказав, що «Угорщина стає все більше і більше ізольованою, оскільки затримка з членством Швеції в НАТО негативно впливає на безпеку всіх союзників».