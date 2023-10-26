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Орбан запросив українців на переговори до Будапешта, аби зняти вето на виділення 500 млн євро допомоги ЄС
Орбан запросив українців на переговори до Будапешта, аби зняти вето на виділення 500 млн євро допомоги ЄСhttps://racurs.ua/ua/n188705-orban-zaprosyv-ukrayinciv-na-peregovory-do-budapeshta-aby-znyaty-veto-na-vydilennya-500-mln-ievro.htmlРакурс
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт готовий до перемовин із Києвом щодо 500 мільйонів євро від ЄС, передачу яких Угорщина раніше заблокувала.
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Ми чекаємо, щоб українська делегація приїхала до Будапешта, щоб вести переговори щодо цього. Ми відкриті та готові укласти угоду, — сказав Орбан.
З травня Будапешт блокує виділення траншу ЄС Україні у розмірі 500 млн євро. Влада країни заявляла, що може змінити свою думку, якщо Україна виключить угорський OTP-банк зі списку міжнародних спонсорів війни.
НАЗК пішло на ці умови, проте далі Угорщина заявила, що це «недостатній крок».
Сьогодні перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі Орбан заявив, що чекає на приїзд української делегації до Будапешта для переговорів про надання допомоги Україні.
Крім того, Орбан пояснив, чому дотепер спілкується з путіним. Він пишається тим, що продовжує комунікацію з росією. Каже, що продовжує спілкування «заради миру».
Угорський прем'єр-міністр назвав «дуже прозорою» політику Будапешту в цьому напрямку, додавши, що вона «відрізняється від більшості». Також він вважає, що Угорщина «єдина, хто висловлюється на користь миру, що було б в інтересах усіх у Європі».
У нас щодо цього дуже зрозуміла політика, яка відрізняється від стратегії багатьох інших тут. У вас стратегія війни, у нас — стратегія миру. І ми хочемо зробити все для того, щоб був мир. Тому ми підтримуємо усі канали комунікації з росією, інакше шансів на мир не буде. Це наша стратегія і ми нею пишаємося. Ми єдині, хто говорить від імені і задля миру, — сказав він.
Про те, що Угорщина стає все більше ізольованою у ЄС і виникають сумніви, чи можна їй довіряти, написало видання The Guardian.
Нещодавня зустріч Орбана з путіним у Пекіні й те, як угорський прем'єр-міністр порівняв ЄС із Радянським Союзом, ставить під сумнів, чи можемо ми все ще довіряти цій країні як союзнику і партнеру, — цитує видання одного з європейських дипломатів.
Проблеми з Угорщиною «швидше за все, ставатимуть все глибшими й глибшими, і все більше загрожуватимуть спільним рішенням зі стратегічно важливих питань, додав він.
Інший європейський дипломат, який обіймає високу посаду, сказав, що «Угорщина стає все більше і більше ізольованою, оскільки затримка з членством Швеції в НАТО негативно впливає на безпеку всіх союзників».
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