Республиканцы в Конгрессе требуют разделить помощь Израилю и Украине

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Ракурс

Республіканці у Конгресі США не хочуть, щоб допомога Ізраїлю та Україні йшла в одному пакеті, і домагаються від Байдена ясності щодо його цілей у російсько-українській війні.

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Обраний два дні тому спікером Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що запити на надання військової допомоги Ізраїлю та Україні мають розглядатися окремо. За його словами, це солідарна позиція його однопартійців, які мають більшість у нижній палаті.

Минулого тижня адміністрація Джо Байдена направила до Конгресу запит на додаткові бюджетні асигнування на 2024 фінансовий рік, що давно очікувався, який розпочався в США 1 жовтня. Левову частку пакета на загальну суму близько 106 млрд дол. становлять кошти на зміцнення обороноздатності України (61 млрд дол.), а решту передбачається розподілити між допомогою Ізраїлю, зміцненням безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та посиленням охорони південного кордону США.

У четвер Джонсон уперше відвідав Білий дім на посаді спікера Палати представників, де провів нетривалу бесіду з Джо Байденом, а також поспілкувався зі співробітниками його адміністрації.

Сьогодні я сказав представникам Білого дому, що за загальним консенсусом республіканців у Палаті нам необхідно розділити ці питання, — сказав Джонсон телеканалу Fox News увечері в четвер.

Ізраїль — це окрема тема. Ми плануємо представити окремий проект із фінансування допомоги Ізраїлю більш як на 14 млрд доларів, — продовжив Джонсон.

За його словами, республіканці мають намір подивитися, які статті бюджету можна було б скоротити для того, щоб знайти додаткові кошти на підтримку Ізраїлю.

Говорячи про допомогу Україні, Джонсон повторив ті претензії, які республіканці вже не раз висловлювали на адресу адміністрації Байдена: зокрема, без сформульованої стратегії того, яким Білий дім бачить бажане закінчення російсько-української війни.

Джо Байден та співробітники його адміністрації неодноразово повторювали, що мають намір допомагати Україні «так довго, як це потрібно», уникаючи при цьому говорити про кінцеву мету США у цій війні. На думку спікера Палати представників та його однопартійців, ясність у розумінні цієї мети має визначати розміри та зміст надання Україні допомоги.

Ми хочемо знати, про що точно йдеться, яка наша кінцева мета в Україні. Білий дім досі цього не представив, — сказав Джонсон.