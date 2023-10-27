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Ракурс
В Крыму подорвался противоминный корабль россиян

В Крыму подорвался противоминный корабль россиян

27 окт 2023, 10:06
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У Криму підірвався протимінний корабель.


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Йдеться про новітній розвідувальний гідрографічний протимінний корабель «Володимир Козицький». За словами свідків, корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де перед цим повільно «нарізав кола» останні кілька днів.

Після вибуху до корабля підігнали буксир і відтягнули його в напрямку Стрілецької бухти, пише телеграм-канал «Кримський вітер».

Источник: Ракурс


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