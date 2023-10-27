Скандал с клипом Жадана-Соловий - во Львове хотят уволить руководство Андреевской церкви УГКЦ

https://racurs.ua/n188737-skandal-s-klipom-jadana-soloviy-vo-lvove-hotyat-uvolit-rukovodstvo-andreevskoy-cerkvi-ugkc.html

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У Львові збираються звільнити керівництво Андріївської церкви УГКЦ, де знімався кліп Сергія Жадана та Христини Соловій.

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Провина отців є явною у цій ситуації. Окрім морального принципу, вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, окрім молитви, — каже отець Юстин Бойко.

Нагадаємо, що після релізу кліпу храм просив видалити відео, позаяк воно «пропагує антихристиянські цінності».