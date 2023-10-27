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Скандал з кліпом Жадана-Соловій - у Львові хочуть звільнити керівництво Андріївської церкви УГКЦ
Скандал з кліпом Жадана-Соловій — у Львові хочуть звільнити керівництво Андріївської церкви УГКЦhttps://racurs.ua/ua/n188737-skandal-z-klipom-jadana-soloviy-u-lvovi-hochut-zvilnyty-kerivnyctvo-andriyivskoyi-cerkvy-ugkc.htmlРакурс
У Львові збираються звільнити керівництво Андріївської церкви УГКЦ, де знімався кліп Сергія Жадана та Христини Соловій.
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Провина отців є явною у цій ситуації. Окрім морального принципу, вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, окрім молитви, — каже отець Юстин Бойко.
Нагадаємо, що після релізу кліпу храм просив видалити відео, позаяк воно «пропагує антихристиянські цінності».
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