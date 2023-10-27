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ЦАХАЛ заявил о расширении наземной операции в секторе Газа. Фото:
Израиль заявил о расширении наземной операции в Секторе Газаhttps://racurs.ua/n188749-izrail-zayavil-o-rasshirenii-nazemnoy-operacii-v-sektore-gaza.htmlРакурс
Армія оборони Ізраїлю збільшила кількість атак по цілях у Секторі Газа та заявила про розширення наземної операції.
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За останні години кількість атак на Газу почастішала. Після наступальної активності останніх днів сухопутні війська ввечері 27 жовтня розширюють наземну діяльність. Про це речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі повідомив у соцмережах.
У продовження наступальної діяльності, яку ми проводили останніми днями, сьогодні ввечері наземні сили розширюють наземну активність, — йдеться у повідомленні.
За його словами, Ізраїль продовжить атакувати місто Газа і його околиці, а місцевих мешканців вже закликали рухатися на південь.
Тим часом ЗМІ повідомляють про найсильніший обстріл Сектору Газа з моменту початку ескалації. Ізраїльська авіація завдає ударів по підземних цілях терористів та інфраструктурі ХАМАС. На цей час у Газі відсутній зв’язок та інтернет. Тим часом у Секторі Газа оголосили мобілізацію.
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомляло, що Ізраїль погодився відкласти наземну операцію в Секторі Гази на прохання Сполучених Штатів Америки. Вторгнення в Газу може розпочатися після того, як США встановлять на Близькому Сході протиповітряну оборону для своїх військ.
Однак 26 жовтня вночі танки та піхота ЦАХАЛ здійснили «цілеспрямований рейд» у північній частині Сектора Газа, де завдали ударів по бойовиках, об'єктах інфраструктури та позиціях запуску протитанкових керованих ракет.
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