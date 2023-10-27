Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото:

https://racurs.ua/n188750-specslujby-rf-podgotovili-informacionnuu-ataku-protiv-umerova-gur.html

Ракурс

Спецслужби росії підготували нову інформаційну атаку проти української влади.

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Ворог запланував кампанії з дискредитації міністра оборони Рустема Умєрова. Поширенням кремлівських фейків росіяни хочуть повністю зупинити постачання озброєнь для ЗСУ з боку держав-партнерів та дискредитувати України. Про це 27 жовтня повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Агресор використовуватиме наступні фейки:

«Корумпована Україна продає зброю терористам «ХАМАС»;

«Україна використовує «Зерновий коридор» для незаконної торгівлі зброєю»;

«Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю»;

«Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю».

У розвідці зазначили, що спецслужби рф з метою дискредитації українського Міноборони таємно передали бойовикам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені під час бойових дій в Україні.

ГУР застерегло українські та закордонні медіа від поширення вигаданої російськими спецслужбами шкідливої брехні.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки зазначали, що росіяни планують поширити фейкові звинувачення у бік командирів ЗСУ в буцімто регулярному продажу західної зброї для терористів ХАМАС. Спецслужби рф планують залучити коментарі зрадника з ДПСУ старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.