Ракурсhttps://racurs.ua/
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото:
Спецслужбы рф подготовили информационную атаку против Умерова — ГУРhttps://racurs.ua/n188750-specslujby-rf-podgotovili-informacionnuu-ataku-protiv-umerova-gur.htmlРакурс
Спецслужби росії підготували нову інформаційну атаку проти української влади.
.
Ворог запланував кампанії з дискредитації міністра оборони Рустема Умєрова. Поширенням кремлівських фейків росіяни хочуть повністю зупинити постачання озброєнь для ЗСУ з боку держав-партнерів та дискредитувати України. Про це 27 жовтня повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Агресор використовуватиме наступні фейки:
- «Корумпована Україна продає зброю терористам «ХАМАС»;
- «Україна використовує «Зерновий коридор» для незаконної торгівлі зброєю»;
- «Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю»;
- «Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю».
У розвідці зазначили, що спецслужби рф з метою дискредитації українського Міноборони таємно передали бойовикам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені під час бойових дій в Україні.
ГУР застерегло українські та закордонні медіа від поширення вигаданої російськими спецслужбами шкідливої брехні.
Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки зазначали, що росіяни планують поширити фейкові звинувачення у бік командирів ЗСУ в буцімто регулярному продажу західної зброї для терористів ХАМАС. Спецслужби рф планують залучити коментарі зрадника з ДПСУ старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...