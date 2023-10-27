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Покушение на Олега Царева было спецоперацией СБУ. Фото:
Покушение на Царева было спецоперацией СБУ — СМИhttps://racurs.ua/n188751-pokushenie-na-careva-bylo-specoperaciey-sbu-smi.htmlРакурс
Замах на колишнього народного депутата Олега Царьова — спецоперація Служби безпеки України.
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Цей колаборант перебував у списку зрадників, тому був абсолютно законною ціллю. Про це 27 жовтня повідомило «Суспільне» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов — абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик «руського міра», а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ, — зазначило неназване джерело.
Деталі замаху на Царьова залишаються невідомими, однак екс-нардеп отримав два вогнепальних поранення. За оперативною інформацією, його стан критичний.
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Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму здійснили замах на зрадника України Олега Царьова. Одні російські ЗМІ повідомляли, що у нього стріляли, а інші писали про різанину. Зрадника знайшли в Ялті з ножовим пораненням.
Джерело: «Суспільне»
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