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Ракурс
Замах на Олега Царьова був спецоперацією СБУ. Фото:

Замах на Царьова був спецоперацією СБУ — ЗМІ

27 жов 2023, 22:20
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Замах на колишнього народного депутата Олега Царьова — спецоперація Служби безпеки України.


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Цей колаборант перебував у списку зрадників, тому був абсолютно законною ціллю. Про це 27 жовтня повідомило «Суспільне» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов — абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик «руського міра», а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ, — зазначило неназване джерело.

Деталі замаху на Царьова залишаються невідомими, однак екс-нардеп отримав два вогнепальних поранення. За оперативною інформацією, його стан критичний.

В Україні Царьова заочно засудили до 12 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму здійснили замах на зрадника України Олега Царьова. Одні російські ЗМІ повідомляли, що у нього стріляли, а інші писали про різанину. Зрадника знайшли в Ялті з ножовим пораненням.

Джерело: «Суспільне»

Джерело: Ракурс


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