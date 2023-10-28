Враг ночью атаковал ракетами Днепропетровщину. Фото:

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Протиповітряна оборона України знищила над Дніпропетровською областю російські ракети.

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Вночі 28 жовтня ворог двічі ворог бив по Марганецькій громаді Нікопольського району з важкої артилерії. По місцевих селах прилетіло півдесятка снарядів. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

А в небі над областю підрозділи повітряного командування «Схід» знищили в небі над областю три російські ракети.

У Повітряних силах уточнили, що близько 1.00 28 вересня окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині чотирма крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К». Пуски здійснювались з району Джанкоя з тимчасово окупованого Криму. Три ракети були збиті, а четверта теж не досягла своєї цілі.

Нагадаємо, 27 жовтня російські війська атакували південні області ракетами та дронами. Повітряні сили ЗСУ заявляли, що силами та засобами ППО були знищені три керовані авіаційні ракети Х-59 та два ударних безпілотники «Ланцет». Ракети збили у небі над Миколаївщиною, а безпілотники — над Херсонською областю.