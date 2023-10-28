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Ракурс
Враг ночью атаковал ракетами Днепропетровщину. Фото:

Враг ночью атаковал ракетами Днепропетровщину — как отработала ПВО

28 окт 2023, 09:50
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Протиповітряна оборона України знищила над Дніпропетровською областю російські ракети.


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Вночі 28 жовтня ворог двічі ворог бив по Марганецькій громаді Нікопольського району з важкої артилерії. По місцевих селах прилетіло півдесятка снарядів. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

А в небі над областю підрозділи повітряного командування «Схід» знищили в небі над областю три російські ракети.

Інфографіка: Сергій Лисак

У Повітряних силах уточнили, що близько 1.00 28 вересня окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині чотирма крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К». Пуски здійснювались з району Джанкоя з тимчасово окупованого Криму. Три ракети були збиті, а четверта теж не досягла своєї цілі.

Інфографіка: Повітряні сили

Нагадаємо, 27 жовтня російські війська атакували південні області ракетами та дронами. Повітряні сили ЗСУ заявляли, що силами та засобами ППО були знищені три керовані авіаційні ракети Х-59 та два ударних безпілотники «Ланцет». Ракети збили у небі над Миколаївщиною, а безпілотники — над Херсонською областю.

Источник: Ракурс


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