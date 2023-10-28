В Виннице в результате вспышки гепатита А госпитализировали более 140 человек. Фото: Минздрав

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Спалах вірусного гепатиту, А у Вінниці призвів до госпіталізації 141 особи.

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В обласному центрі через поширення цієї хвороби школярів переводять на онлайн-навчання. Досі триває епідеміологічне розслідування, але джерело інфікування ще не встановили. Про спалах гепатиту, А у Вінницькій області стало відомо 24 жовтня. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що 28 жовтня на Вінниччину прибуває команда МОЗ на чолі з головним державним санітарним лікарем Ігорем Кузіним. Вони вивчатимуть ситуацію на місці вжиють всіх необхідних заходів для встановлення джерела інфікування.

У МОЗ нагадали, що гепатит, А — це вірусне захворювання, яке уражає печінку і може мати як легкий, так і тяжкий перебіг. Цей вірус передається при вживанні забруднених продуктів або води. Інкубаційний період вірусного гепатиту, А зазвичай триває 14−28 днів. Серед найпоширеніших симптомів: слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця. Вакцинація проти нього не входить до календаря рутинних щеплень.

Нагадаємо, у червні після підриву росіянами Каховської ГЕС в Херсонській області виявляли холеру та кишкову паличку. У Держекоінспекції тоді закликали місцевих мешканців не використовувати воду з криниць.