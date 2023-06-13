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На Херсонщині зафіксували кілька випадків виявлення холери та кишкової палички
На Херсонщині зафіксували кілька випадків виявлення холери та кишкової паличкиhttps://racurs.ua/ua/n184049-na-hersonschyni-zafiksuvaly-kilka-vypadkiv-vyyavlennya-holery-ta-kyshkovoyi-palychky.htmlРакурс
На Херсонщині виявили холеру та кишкову паличку, розповіли у Держекоінспекції.
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Воду з криниць вживати не можна, доки їх не прочистять і не перевірять у лабораторії зразки води.
Про це повідомив начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко.
Ми моніторимо південний округ, щодня відбираємо проби води й робимо аналізи. Дуже великої забрудненості немає, але вже є кілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок, — розповів фахівець.
Одночасно санепідеміологічну ситуацію відстежує СЕС, адже затопило багато населених пунктів, надвірних будівель, каналізацій.
Фахівці не рекомендують не лише вживати необроблену воду, а й мити нею руки, купатися тощо.
Воду з криниць можна буде вживати тільки після того, як їх прочистять і перевірять зразки в лабораторії.
Збудників ротавірусу, астровірусу та сальмонели виявили в пробах води, взятих у яхт-клубі в Чорноморську. У морі біля сіл Сичавка та Крижанівка також виявили ротавірус. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.
МОЗ закликає не купатися у водоймах Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей через прорив Каховської греблі. Йдеться і про купання в Чорному морі.
Також людей просять не використовувати неочищену воду з побутовою метою, не напувати нею тварин і не ловити там рибу.
Використовувати можна тільки бутильовану і привізну воду, а також централізовано, що подається через систему водопостачання.
Раніше МОЗ спростувало інформацію, що з’явилася в соцмережах, про епідемію холери, що поширюється.
На територіях, що постраждали від затоплень внаслідок підриву ГЕС, небезпечно використовувати неочищену воду з поверхневих джерел (відкритих водойм), а також колодязів та каптажів.
Найефективнішим способом очищення води від збудників хвороб є таблетки для знезараження. Такі таблетки поставляються у постраждалі області централізовано. Їх можна отримати в Центрах контролю та профілактики хвороб, місцевої влади, або ж у виїзних бригад ЦКПХ, які наразі працюють у постраждалих регіонах.
На підтоплених територіях вже сформований кількамісячний запас таблеток для знезараження води.
Такі таблетки знищують віруси, бактерії, бактеріальні спори, цисти, грибки, водорості, найпростіших та віруси. Доведена їхня ефективність проти мікроорганізмів, що спричиняють захворювання на черевний тиф, дизентерію, холеру, поліомієліт та інші гострі кишкові інфекції.