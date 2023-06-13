В Херсонской области зафиксировали несколько случаев обнаружения холеры и кишечной палочки

На Херсонщині виявили холеру та кишкову паличку, розповіли у Держекоінспекції.

.

Воду з криниць вживати не можна, доки їх не прочистять і не перевірять у лабораторії зразки води.

Про це повідомив начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко.

Ми моніторимо південний округ, щодня відбираємо проби води й робимо аналізи. Дуже великої забрудненості немає, але вже є кілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок, — розповів фахівець.

Одночасно санепідеміологічну ситуацію відстежує СЕС, адже затопило багато населених пунктів, надвірних будівель, каналізацій.

Фахівці не рекомендують не лише вживати необроблену воду, а й мити нею руки, купатися тощо.

Воду з криниць можна буде вживати тільки після того, як їх прочистять і перевірять зразки в лабораторії.

Збудників ротавірусу, астровірусу та сальмонели виявили в пробах води, взятих у яхт-клубі в Чорноморську. У морі біля сіл Сичавка та Крижанівка також виявили ротавірус. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.