Война на Украине. Фото: Сухопутные войска ВСУ

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Російська армія зазнає величезних втрат під Авдіївкою Донецької області.

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З початку наступальних операцій на це місто окупанти втратили близько 4 тис. одиниць особового складу. Про ситуацію на полі бою міністр оборони України Рустем Умєров розповів голові Пентагону Ллойду Остіну під час телефонної розмови. Про це 28 жовтня повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину — приблизно 4 тис. солдатів, — зазначив міністр.

Умєров подякував американському міністру за продовження ефективної співпраці та постачання нашій країні артилерійських боєприпасів. Також сторони говорили про майбутню зустріч у форматі «Рамштайн».

Очільник українського Міноборони заявив, що подальше постачання далекобійних ракет ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях.

Тим часом британська розвідка повідомила, що під Авдіївкою росія могла зазнати найбільших втрат за 2023 рік. Під час наступу на місто агресор задіяв до восьми бригад.

Нагадаємо, 27 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив прем'єру Великої Британії про спроби росіян оточити Авдіївку й заявив, що ворог втратив щонайменше бригаду особового складу під час штурмів.