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рф заставляет украинских пленных становиться «добровольцами». Фото:
рф заставляет пленных записываться в «добровольцы» оккупационной армии — ISWhttps://racurs.ua/n188764-rf-zastavlyaet-plennyh-zapisyvatsya-v-dobrovolcy-okkupacionnoy-armii-isw.htmlРакурс
Російська влада, ймовірно, примушує українських військовополонених вступати до «добровольчих формувань», які воюватимуть в Україні.
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Пропаганда країни-агресора повідомила, що 27 жовтня так званий добровольчий батальйон «Богдан Хмельницький» «завербував» близько 70 українських військовополонених з різних російських колоній. Ворог після завершення навчання розгорне цей підрозділ на невизначеній ділянці лінії фронту. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
За словами експертів, примушування військовополонених до участі в бойових діях є порушенням Женевської конвенції про військовополонених. Цей документ передбачає, що «жоден військовополонений не може бути відправлений або утримуватися в районах, де він може потрапити під вогонь у зоні бойових дій». Також полонених військових заборонено залучати до робіт, які мають шкідливий для здоров’я або небезпечний характер.
Нагадаємо, у вересні український генпрокурор Андрій Костін заявляв, що майже 90% українських військовополонених пройшли через катування в російському полоні.
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