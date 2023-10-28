Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Эрдоган обвинил Израиль в кровопролитии в Секторе Газа

Эрдоган обвинил Израиль в кровопролитии в Секторе Газа

28 окт 2023, 17:21
999

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про проведення 28 жовтня у Стамбулі мітингу на підтримку Палестини. Він також закликав Ізраїль «негайно вийти зі стану божевілля» та припинити свої атаки по Сектору Газа.


.

На думку Ердогана, ізраїльські бомбардування Гази спрямовані проти жінок, дітей і невинних цивільних людей, та поглиблюють гуманітарну кризу.

Захід несе відповідальність за те, що зараз відбувається в секторі Газа, — заявив президент Туреччини під час виступу на багатотисячному пропалестинському мітингу у Стамбулі.

Заяви Ердогана, оприлюднені агентством "Анадолу"

За твердженням місцевих ЗМІ, Ізраїль Ердоган назвав «окупантом» та заявив, що Газа «була частиною наших територій».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров