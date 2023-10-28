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Эрдоган обвинил Израиль в кровопролитии в Секторе Газа
Эрдоган обвинил Израиль в кровопролитии в Секторе Газаhttps://racurs.ua/n188774-erdogan-obvinil-izrail-v-krovoprolitii-v-sektore-gaza.htmlРакурс
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про проведення 28 жовтня у Стамбулі мітингу на підтримку Палестини. Він також закликав Ізраїль «негайно вийти зі стану божевілля» та припинити свої атаки по Сектору Газа.
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На думку Ердогана, ізраїльські бомбардування Гази спрямовані проти жінок, дітей і невинних цивільних людей, та поглиблюють гуманітарну кризу.
Захід несе відповідальність за те, що зараз відбувається в секторі Газа, — заявив президент Туреччини під час виступу на багатотисячному пропалестинському мітингу у Стамбулі.
За твердженням місцевих ЗМІ, Ізраїль Ердоган назвав «окупантом» та заявив, що Газа «була частиною наших територій».
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