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Ракурс
Ердоган звинуватив Ізраїль у кровопролитті в Секторі Газа

Ердоган звинуватив Ізраїль у кровопролитті в Секторі Газа

28 жов 2023, 17:21
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про проведення 28 жовтня у Стамбулі мітингу на підтримку Палестини. Він також закликав Ізраїль «негайно вийти зі стану божевілля» та припинити свої атаки по Сектору Газа.


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На думку Ердогана, ізраїльські бомбардування Гази спрямовані проти жінок, дітей і невинних цивільних людей, та поглиблюють гуманітарну кризу.

Захід несе відповідальність за те, що зараз відбувається в секторі Газа, — заявив президент Туреччини під час виступу на багатотисячному пропалестинському мітингу у Стамбулі.

Заяви Ердогана, оприлюднені агентством "Анадолу"

За твердженням місцевих ЗМІ, Ізраїль Ердоган назвав «окупантом» та заявив, що Газа «була частиною наших територій».

Джерело: Ракурс


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