Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Израиль отзывает дипломатов из Турции после скандальных заявлений Эрдогана

Израиль отзывает дипломатов из Турции после скандальных заявлений Эрдогана

28 окт 2023, 18:59
999

Ізраїль офіційно відкликає дипломатів з Туреччини для подальшого перегляду відносин з Анкарою після сьогоднішніх скандальних заяв президента Реджепа Таїпа Ердогана на пропалестинському мітингу у Стамбулі.


.

На тлі різких заяв з боку Туреччини я розпорядився повернути наших дипломатів, щоб провести переоцінку ізраїльсько-турецьких відносин, — написав очільник МЗС Елі Коен у соцмережі X.

Президент Туреччини закликав Ізраїль «негайно вийти зі стану божевілля» та припинити свої атаки по Сектору Газа. Ердоган назвав ХАМАС «борцями за свободу», а Ізраїль — окупантом. Також Ердоган заявив, що «Ізраїль відкрито вчиняє військові злочини протягом 22 днів». На думку Ердогана, ізраїльські бомбардування Гази спрямовані проти жінок, дітей і невинних цивільних людей, та поглиблюють гуманітарну кризу.

Окрім цього, турецький лідер звинуватив Захід у кровопролитті в Секторі Газа.

За твердженням місцевих ЗМІ, Ізраїль Ердоган назвав «окупантом» та заявив, що Газа «була частиною наших територій».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров