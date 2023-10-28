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Ракурс
Ізраїль відкликає дипломатів з Туреччини після скандальних заяв Ердогана

Ізраїль відкликає дипломатів з Туреччини після скандальних заяв Ердогана

28 жов 2023, 18:59
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Ізраїль офіційно відкликає дипломатів з Туреччини для подальшого перегляду відносин з Анкарою після сьогоднішніх скандальних заяв президента Реджепа Таїпа Ердогана на пропалестинському мітингу у Стамбулі.


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На тлі різких заяв з боку Туреччини я розпорядився повернути наших дипломатів, щоб провести переоцінку ізраїльсько-турецьких відносин, — написав очільник МЗС Елі Коен у соцмережі X.

Президент Туреччини закликав Ізраїль «негайно вийти зі стану божевілля» та припинити свої атаки по Сектору Газа. Ердоган назвав ХАМАС «борцями за свободу», а Ізраїль — окупантом. Також Ердоган заявив, що «Ізраїль відкрито вчиняє військові злочини протягом 22 днів». На думку Ердогана, ізраїльські бомбардування Гази спрямовані проти жінок, дітей і невинних цивільних людей, та поглиблюють гуманітарну кризу.

Окрім цього, турецький лідер звинуватив Захід у кровопролитті в Секторі Газа.

За твердженням місцевих ЗМІ, Ізраїль Ердоган назвав «окупантом» та заявив, що Газа «була частиною наших територій».

Джерело: Ракурс


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