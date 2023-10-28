Зеленский: К украинской встрече на Мальте присоединились 66 стран

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський наголосив, що українська формула миру поступово стає глобальною, бо багато хто підтримав її або виявив дієву зацікавленість у роботі з нею.

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Про це він сказав у виступі на третій зустрічі радників щодо реалізації Формули миру на Мальті, повідомляє Офіс президента.

Звернувся до учасників зустрічі щодо Української формули миру на рівні радників і спеціальних представників. До участі долучилися 66 країн світу — Захід, Глобальний Південь. Дякую кожній державі та міжнародній організації, які представлені на Мальті. Загалом майже 70 світових субʼєктів уже приєдналися до процесів щодо Формули миру, — вказав глава держави.

Зеленський поставив під сумнів дієвість Статуту ООН.

Перше: Формула миру забезпечує повну силу Статуту ООН для припинення агресії проти нашої держави та усунення її наслідків, а отже, згодом може стати взірцем для аналогічного забезпечення повної сили міжнародного права у разі інших агресій. Друге: Формула миру дає змогу кожній країні стати лідером у своїй частині зусиль із повернення миру та відіграти самостійну роль у співтворенні миру. І третє: наші спільні зусилля закладають нову світову традицію єднання — такого єднання, яке, допомагаючи завершити війну одній країні, допомагає нам навчитися, як завершувати всі війни, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, на Мальті стартував третій мирний саміт щодо України.