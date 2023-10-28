Тарнавский о Мелитопольском направлении: Потери рф начали расти

https://racurs.ua/n188782-tarnavskiy-o-melitopolskom-napravlenii-poteri-rf-nachali-rasti.html

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Втрати ворога знову почали зростати. Загалом, армія рф завдала чотири авіаційних удари, провела 47 бойових зіткнень та здійснила 1 тис. 14 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» протягом доби виконали 1 тис. 256 вогневих завдань, — повідомив 28 жовтня командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

Тарнавський додав, що загальні втрати ворога склали 529 осіб. Один окупант здався в полон.

Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, сім танків, дев’ять ББМ, артилерійська система, 11 безпілотників, одну спеціальну техніку, зенітний ракетний комплекс «ТОР», а також склад боєприпасів ворога. Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку, — вказав командувач ОСУВ «Таврія».

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби відбулося 48 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.