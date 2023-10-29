В оккупированной Волновахе расстреляли семью из девяти человек

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Ракурс

В окупованому росіянами місті Волноваха Донецької області розстріляли сім’ю з дев’ятьох людей.

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Про це в неділю, 29 жовтня, повідомив блогер та журналіст Денис Казанський у Telegram.

В одному з приватних будинків знайдено тіла дев’яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двоє дітей. Враховуючи, що Волноваха — прифронтове місто, захоплене у 2022 році, і всі люди зі зброєю там — це російські військові, жодних сумнівів у тому, що це справа їхніх рук, немає, — написав він.

Як зазначає журналіст, за словами місцевих жителів, сім’я зібралася разом для святкування дня народження Наталії Горкун. Напередодні її зять Андрій Капканець посварився з «кадирівцями», які намагалися «віджати» його будинок.

«Кадирівці» вирішили помститися. Увірвалися прямо під час сімейного застілля й вбили всіх, хто на ньому був присутнім, включно з маленькими дітьми, — розповів подробиці вбивства Денис Казанський.

За словами місцевих, вбитим дітям Наталії не було й 10 років — дівчинка була ученицею 4 класу, а хлопчику виповнилося чотири роки.

Військові командири одразу приїхали — замітали сліди й нікого не пускали. Замнуть, як зазвичай, чи напишуть, що ракета ЗСУ прилетіла, — пишуть очевидці.

Також вони зазначають, що дім, в якому вбили сім’ю, хотіли підпалити, щоб знищити сліди злочину, але місцеві не дали цього зробити, все загасивши.

Ніякої судмедекспертизи не було. Вже й поховали невинно вбитих, — зазначають на місцевому телеграм-каналі.

Інформацію про жорстоке убивство на окупованій московитами території підтвердили у Слідчому комітеті рф, заявивши, що «проводиться комплекс необхідних слідчих та процесуальних дій. Встановлюються особи, які причетні до скоєння вбивства».

У мережі публікуються скріни з місцевих груп у телеграм-каналах, де заявляється, що сім’ю, яка мешкала у будинку, вбили кадировці після сварки з господарем будинку.

Російський опозиційний телеграм-канал «Астра», посилаючись на сусідів та родичів убитих, пише, що вбивство сталося 27 жовтня у приватному житловому будинку на вулиці Донецькій.

Будинок належав родині — чоловікові та дружині, у них було двоє дітей, дівчинка-школярка та 4-річний хлопчик. Усіх, як стверджується, було вбито, як і ще п’ятьох людей, які перебували в будинку. Це були гості, які прийшли святкувати день народження.