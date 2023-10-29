россия хочет перебрать инициативу до конца зимы - Times

https://racurs.ua/n188804-rossiya-hochet-perebrat-iniciativu-do-konca-zimy-times.html

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Російські окупанти планують перебрати ініціативу до кінця зими.

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Видання Time пише, що рф готується атакувати українську громадянську інфраструктуру, як і минулого року.

Також росія кинула більше людей та техніки для кількох наступів на Донбасі, у напрямку Куп’янська та на Запорізькому напрямку.

За даними видання, те, що зараз відбувається на фронті, — це війна виснаження. При цьому росія, скоріше за все, не зможе здійснити ще один повноцінний стратегічний наступ на Україну щонайменше до весни 2025 року.

Крім того, The Sunday Times пише, що росія посилює атаки, «доки світ не бачить».