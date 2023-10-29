Ракурсhttps://racurs.ua/
россия хочет перебрать инициативу до конца зимы - Times
россия хочет перебрать инициативу до конца зимы — Timeshttps://racurs.ua/n188804-rossiya-hochet-perebrat-iniciativu-do-konca-zimy-times.htmlРакурс
Російські окупанти планують перебрати ініціативу до кінця зими.
.
Видання Time пише, що рф готується атакувати українську громадянську інфраструктуру, як і минулого року.
Також росія кинула більше людей та техніки для кількох наступів на Донбасі, у напрямку Куп’янська та на Запорізькому напрямку.
За даними видання, те, що зараз відбувається на фронті, — це війна виснаження. При цьому росія, скоріше за все, не зможе здійснити ще один повноцінний стратегічний наступ на Україну щонайменше до весни 2025 року.
Крім того, The Sunday Times пише, що росія посилює атаки, «доки світ не бачить».
В умовах, коли американська зброя та увага Заходу раптово перейшли на Близький Схід, Росія кинула більше людей і техніки на запеклі наступи на північному сході Донбасу, у напрямку Куп’янська, на південному сході Донбасу, в Авдіївці, та у Запоріжжі, на північ від Токмака, щоб зупинити просування українських військ на південь, — зазначає видання.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...