Авдеевка является крупнейшим поражением армии РФ - Силы обороны назвали потери россиян

https://racurs.ua/n188809-avdeevka-yavlyaetsya-krupneyshim-porajeniem-armii-rf-sily-oborony-nazvali-poteri-rossiyan.html

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Авдіївка — найбільша поразка російської армії, втрати тут сягають майже 6,5 тисяч осіб.

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Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що тут знищено 100 ворожих танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки.

Зокрема, 28 жовтня знищено вісім танків, у тому числі найсучасніший Т-90.

Якщо говорити про втрати за такий короткий період на відносно невеликому відтинку фронту, то Авдіївка — це вже найбільша поразка російської армії. Якщо рахувати, то з 10 жовтня загальні втрати ворога на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» становили майже 6,5 тис. осіб, — сказав Штупун в ефірі телемарафону.