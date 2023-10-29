Ракурсhttps://racurs.ua/
Авдіївка є найбільшою поразкою армії рф - Сили оборони назвали втрати росіян
Авдіївка є найбільшою поразкою армії рф — Сили оборони назвали втрати росіянhttps://racurs.ua/ua/n188809-avdiyivka-ie-naybilshou-porazkou-armiyi-rf-syly-oborony-nazvaly-vtraty-rosiyan.htmlРакурс
Авдіївка — найбільша поразка російської армії, втрати тут сягають майже 6,5 тисяч осіб.
.
Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що тут знищено 100 ворожих танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки.
Зокрема, 28 жовтня знищено вісім танків, у тому числі найсучасніший Т-90.
Якщо говорити про втрати за такий короткий період на відносно невеликому відтинку фронту, то Авдіївка — це вже найбільша поразка російської армії. Якщо рахувати, то з 10 жовтня загальні втрати ворога на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» становили майже 6,5 тис. осіб, — сказав Штупун в ефірі телемарафону.
Раніше й британська розвідка констатувала, що під Авдіївкою росія зазнала одних із найгірших втрат за 2023 рік. За даними розвідки російські «воєнкори» жорстко критикують тактику командування.
Характер операції дозволяє припускати, що ключові військово-політичні виклики для росії залишаються такими ж, як протягом практично усієї цієї війни. Політичні лідери вимагають захопити більші території, але військові не можуть забезпечити ефективну наступальну операцію на оперативному рівні, — констатує розвідка.
Загрузка...