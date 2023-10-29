Ще у двох містах США сталася масова стрілянина - 18 поранених та двоє загиблих

https://racurs.ua/ua/n188808-sche-u-dvoh-mistah-ssha-stalasya-masova-strilyanyna-18-poranenyh-ta-dvoie-zagyblyh.html

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Ще у двох містах США сталася масова стрілянина. Наслідок трагічний: 18 поранених та двоє загиблих.

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У Чикаго під час вечірки на честь Хелловіна вогнепальні поранення отримали 15 людей, двоє з них у критичному стані.

Підозрюваний спробував втекти з місця події, але його затримали, повідомляє NBC News.

На відео, що з’явилося в інтернеті, видно, як люди в костюмах для Хелловіна п’ють і розмовляють на вулиці, коли починаються постріли. Деякі люди перекидають металеві столи та ховаються за ними. На відео з місця події видно, як співробітники поліції надають допомогу декільком пораненим, які лежать на землі.

Також стрілянина сталася на паркуванні Вустерського державного університету у Массачусетсі. Одна людина загинула, ще одна — поранена.

Раніше повідомлялося, що у Флориді вечірка на Хелловін закінчилася стріляниною. В результаті двоє людей загинули і 18 отримали поранення.

У поліції розповіли, що все почалося із «заворушення або проблеми між двома угрупованнями». Один чоловік, причетний до інциденту, здався правоохоронцям.

У суботу, 28 жовтня, влада штату Мен оголосила, що чоловіка, звинуваченого у вбивстві 18 людей у боулінгу та ресторані на початку цього тижня, знайшли мертвим у п’ятницю ввечері.

Тіло 40-річного Роберта Карда було виявлено біля річки приблизно в 10 милях від містечка Льюїстон, де відбулася стрілянина, із вогнепальним пораненням, якого, ймовірно, він завдав самим собі, заявив комісар із громадської безпеки штату Мен на пресконференції в п’ятницю ввечері.

Протягом пошуків імовірного вбивці, що тривали протягом двох днів, багато мешканців тихої мальовничої місцевості на півночі США, жили у напрузі й боялися залишати свої домівки, повідомляє зі штату Мен телеканал CNN.